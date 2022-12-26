Почему Овечкин так близок и русскому, и американцу? Дело вовсе не в рекорде Гретцки

Александр Овечкин – суперзвезда НХЛ. Никто не может назвать иначе хоккеиста, который уже 18 сезонов держит высочайший уровень, не обращая внимания на возраст, и реально покушается на величайший рекорд Гретцки по голам в лучшей лиге мира.

Но что отличает Ови от других суперзвёзд? От того же Коннора Макдэвида, Сидни Кросби или Никиты Кучерова? Тоже ведь гениальные игроки, и даже намного более разносторонние, чем капитан «Вашингтона». Но никто из них не цепляет болельщиков и прессу так, как это делает Овечкин. Всё из-за мощнейшей харизмы Александра, который умудряется быть своим в доску парнем и для американцев, и для русских. Даже в нынешней непростой геополитической ситуации.

За что Овечкина уважают и обожают на родине? Прежде всего, за широту души, живую эмоциональность и ценности. Глубоко семейный (в последние годы) человек, который после очередного великого достижения в первую очередь вспоминает про родителей, обращается к маме и папе по-русски в интервью американскому репортёру, а сразу после игры, взяв в охапку сыновей, спешит домой.

Как и любой русский, Овечкин умеет праздновать. После выстраданной, долгожданной победы в Кубке Стэнли Ови ушёл в отрыв, кажется, без конца пил из трофея на глазах у фанатов (даже вниз головой), а видео с купанием Александра в фонтане в одном из парков столицы США стало вирусным. Тогда, в 2018-м, Овечкин прокутил всё лето, а в следующем сезоне в очередной раз выбил 50 голов за регулярку. Идеально выполнять свою работу, не заморачиваясь над подготовкой – такой подход близок почти любому русскому человеку.

Овечкин никогда не играет в святошу, не надевает скучливую маску профи, оставаясь этаким беспечным простаком. Зуб он вставлять не хочет, одевается не с иголочки, допуская широкий костюм и галстук набекрень, пьёт колу во время матчей и пиво после новых рекордов. Ови не сходит с ума на тему здорового образа жизни и правильного питания, принимая себя со всеми слабостями живого человека. И этим вроде бы небожитель Овечкин близок простому русскому народу, в Ови нет ни капли снобизма и высокомерности, он никогда не выставляет себя привилегированной особой, хотя по своему статусу таковой является.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

А чем же Овечкин близок американцам? Мощнейшая харизма, на которой можно сделать кучу денег. При всей простоте Овечкин обладает колоссальной узнаваемостью, чем давно пользуются и «Вашингтон», и НХЛ, и различные бренды. Ови – золотая жила для американского бизнеса, причём в различные активности (которых, конечно, после 24 февраля стало в разы меньше) россиянин интегрируется без каких-либо проблем.

Овечкин подкупает западную публику масштабностью своей фигуры, легендарностью, добытой задолго до конца карьеры. Определив судьбу довольно скромной франшизы «Кэпиталз», Ови в какой-то степени воплотил в жизнь американскую мечту, став человеком, который изменил всё – такие истории на Западе обожают. А ещё там обожают, когда кто-то несётся к уникальному достижению, по пути сокрушая иные рекорды столетней лиги, за которыми тщательно следят многочисленные статисты.

В Овечкине удивительным образом сочетаются эпохальность фигуры с простотой характера – поэтому он близок к совершенно разным людям по обе стороны Атлантики. Поэтому с его популярностью даже в Америке не сравнятся гениальные, но замкнутые в себе Макдэвид, Кучеров, Кросби да и другие, слишком лоснящиеся звёзды.



Ови же – единственный в своём роде. У него немало хейтеров, но даже они понимают, что других подобных личностей в НХЛ сейчас нет. И не будет ещё очень долго.