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Член Зала славы — о рекорде Гретцки: вряд ли кто-то предполагал, что он может быть побит

Член Зала славы — о рекорде Гретцки: вряд ли кто-то предполагал, что он может быть побит
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Президент «Лос-Анджелес Кингз», член Зала хоккейной славы Люк Робитайл, который 23 марта 1994 года ассистировал Уэйну Гретцки, когда последний забрасывал свою 802-ю шайбу в НХЛ, вспомнил рекорд легендарного канадца и поделился мыслями о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это был величайший рекорд в истории. Сомневаюсь, что кто-то думал, что в то время он мог быть побит. Так же я думаю, что вряд ли кто-то предполагал, что рекорд Уэйна вообще может быть побит. Но несколько лет назад я стал следить за Алексом и подумал: «Ну если он будет здоров, то это единственный парень, который может побить этот рекорд, один из 60 с лишним рекордов Уэйна», — приводит слова Робитайла официальный сайт НХЛ.

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