Член Зала славы — о рекорде Гретцки: вряд ли кто-то предполагал, что он может быть побит
Поделиться
Президент «Лос-Анджелес Кингз», член Зала хоккейной славы Люк Робитайл, который 23 марта 1994 года ассистировал Уэйну Гретцки, когда последний забрасывал свою 802-ю шайбу в НХЛ, вспомнил рекорд легендарного канадца и поделился мыслями о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Это был величайший рекорд в истории. Сомневаюсь, что кто-то думал, что в то время он мог быть побит. Так же я думаю, что вряд ли кто-то предполагал, что рекорд Уэйна вообще может быть побит. Но несколько лет назад я стал следить за Алексом и подумал: «Ну если он будет здоров, то это единственный парень, который может побить этот рекорд, один из 60 с лишним рекордов Уэйна», — приводит слова Робитайла официальный сайт НХЛ.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
13:02
-
12:42
-
12:23
-
11:58
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:00
-
09:53
-
09:29
-
09:08
-
08:46
-
08:21
-
08:00
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:53
-
22:16
-
22:01
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:24
-
18:49
-
18:42
-
18:18
-
18:06
-
17:50
Партнерский контент