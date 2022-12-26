Член Зала славы — о рекорде Гретцки: вряд ли кто-то предполагал, что он может быть побит

Президент «Лос-Анджелес Кингз», член Зала хоккейной славы Люк Робитайл, который 23 марта 1994 года ассистировал Уэйну Гретцки, когда последний забрасывал свою 802-ю шайбу в НХЛ, вспомнил рекорд легендарного канадца и поделился мыслями о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это был величайший рекорд в истории. Сомневаюсь, что кто-то думал, что в то время он мог быть побит. Так же я думаю, что вряд ли кто-то предполагал, что рекорд Уэйна вообще может быть побит. Но несколько лет назад я стал следить за Алексом и подумал: «Ну если он будет здоров, то это единственный парень, который может побить этот рекорд, один из 60 с лишним рекордов Уэйна», — приводит слова Робитайла официальный сайт НХЛ.