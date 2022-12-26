«Импортозамещение — актуальный тренд». Третьяк — о новом лимите в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, подводя итоги года, ответил на вопрос, как изменится российский хоккей в 2023 году.
«Уверен, что к лучшему. В стране открываются постоянно новые катки, у людей появляется больше возможностей поиграть в хоккей. Растёт и качество профессиональных соревнований. Убеждён, что чемпионату России будут полезны предстоящие изменения. Начиная с сезона-2023/2024 ужесточится лимит, клубы смогут заявлять всего трёх иностранцев. От этого выиграют молодые русские ребята. Появятся десятки новых рабочих мест, возможности пробиться на элитный уровень. В чемпионате зажгутся новые звёздочки. Импортозамещение – актуальный тренд. И в нашей сфере оно тоже очень актуально. Уж если государство тратит серьёзные деньги на хоккей – так пусть зарплаты, хорошие контракты достаются отечественным спортсменам. Это и поддержка своих кадров. И повышение мотивации – каждый юниор знает, что у него теперь больше карьерных лифтов, больше шансов заиграть на высшем уровне и стать профессионалом», — сказал Третьяк в интервью Vseprosport.
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