Форвард «Барыса» Петухов забил второй лакросс-гол в сезоне

В Омске в эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 2:2.

На третьей минуте второго периода нападающий «Барыса» Егор Петухов забил лакросс-гол в ворота голкипера омичей Василия Демченко.

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Отметим, что это уже второй лакросс-гол Петухова в сезоне. Первый Егор забил в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:0) 13 ноября 2022 года.

Всего в текущем сезоне КХЛ Петухов в 43 матчах за клуб из Казахстана забросил 12 шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-2».