Сборная Швеции забросила 11 безответных шайб сборной Австрии на МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Швеции встречалась со сборной Австрии. Победу одержали шведы со счётом 11:0.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Исак Росен. Спустя четыре минуты преимущество шведов удвоил Филип Бюстедт.

На 48-й секунде второго периода третью шайбу сборной Швеции забросил Исак Росен, сделав дубль. Через две минуты довёл счёт до крупного Симон Робертссон. На восьмой минуте периода сделал счёт разгромным Милтон Оскарсон. На 11-й минуте второго периода счёт 6:0 сделал Йонатан Леккеримяки. Лиам Эгрен и Калле Оделиус в середине периода довели счёт до 8:0.

В начале третьего периода девятую шайбу в ворота сборной Австрии отправил Фабиан Вагнер. Лео Карлссон на пятой минуте третьего периода довёл количество голов шведской сборной до двузначного. 11-ю шайбу шведов забросил Оскар Петтерссон.