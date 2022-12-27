«Не ожидал такого». Леклер, пропустивший первый гол Овечкина в НХЛ, рассказал о той шайбе

Бывший голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер рассказал о первом голе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Россиянин забросил шайбу в дебютном матче, прошедшем 5 октября 2005 года. Тогда Овечкин поразил ворота именно Леклера.

«Всё произошло довольно быстро. Я был удивлён тем, насколько сильным оказался щелчок 20-летнего парня. Я не ожидал такого.



Этот его щелчок… Некоторые парни в НХЛ просто сильно бросают, но некоторые из них, некоторые… например, Ови, бросают сильно, но их щелчок ещё и очень быстрый.



Это вызывает какое-то странное чувство, ты чувствуешь тяжесть броска. Например, иногда в тебя прилетает шайба, и ты говоришь: «Окей, это был просто быстрый бросок». Но с таким парнем, как Ови, ты можешь прочувствовать бросок. Можешь прочувствовать его тяжесть. Иногда ты думаешь, что можешь остановить его, но шайба проходит сквозь тебя, потому что его бросок такой сильный и хлёсткий.



После этого я подумал: «Окей, парнишка умеет бросать», — приводит слова Леклера Washington Post.

Отметим, что в той встрече российский нападающий дважды поразил ворота «Коламбуса», которые защищал Паскаль.