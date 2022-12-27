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Тренер «Салавата» Виктор Козлов: Панин выбыл надолго

Тренер «Салавата» Виктор Козлов: Панин выбыл надолго
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что защитник уфимского клуба из-за травмы выбыл из состава на долгий срок.

«Панин выбыл надолго. Будем ли в связи с травмами подключать кого-то из «Тороса»? Сейчас будем думать», — приводит слова Виктора Козлова «БИЗНЕС Online».

Напомним, Панин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

После победы над екатеринбургским клубом уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка. Лидирует на Востоке «Автомобилист», в активе которого 61 очко.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги в активе Панина 41 встреча, в которых он набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+8».

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