Тренер «Салавата» Виктор Козлов: Панин выбыл надолго

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что защитник уфимского клуба из-за травмы выбыл из состава на долгий срок.
«Панин выбыл надолго. Будем ли в связи с травмами подключать кого-то из «Тороса»? Сейчас будем думать», — приводит слова Виктора Козлова «БИЗНЕС Online».
Напомним, Панин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).
После победы над екатеринбургским клубом уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка. Лидирует на Востоке «Автомобилист», в активе которого 61 очко.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги в активе Панина 41 встреча, в которых он набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+8».
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