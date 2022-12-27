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Бывший тренер «Авангарда» назвал позиции, которые требуется усилить омичам до дедлайна

Бывший тренер «Авангарда» назвал позиции, которые требуется усилить омичам до дедлайна
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, какие позиции необходимо усилить омичам до закрытия трансферного окна.

«Детально знать слабые стороны команды может только главный тренер Михаил Кравец и его штаб, я же могу судить только по тому, что вижу со стороны. Так вот, на мой взгляд, команде нужен ещё один центральный нападающий. Если во втором звене американец Алекс Бродхёрст неплох в оборонительных действиях, но не так полезен в атаке, то в третьем – такого стержневого игрока уже не хватает. И, конечно, после обмена Яроша команде необходим праворукий защитник атакующего плана под большинство. С уходом словака «Авангард» сузил свои возможности при реализации лишнего. Что же касается вратарской позиции, то, мне кажется, найти сильного голкипера уже не получится, и ещё не факт, что он бы оказался ко двору по уровню игры. Да, за последнее время были приобретены два вратаря, но в деле в составе омичей мы их пока не видели, и сказать, насколько они способны помочь команде, пока просто невозможно.

Другой вопрос, а кто вообще ещё есть на рынке, реально ли кого-то найти? Вряд ли другие клубы будут отдавать своих лидеров перед самым закрытием трансферного окна. Это должна быть ситуация, когда «Авангард» долго вёл игрока, просматривал его, но тот сейчас недостаточно востребован в нынешнем клубе. И вот в такой ситуации обмен возможен», — приводит слова Герсонского Betonmobile.

«Авангард» после 43 матчей набрал 54 очка и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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