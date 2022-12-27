Бывший тренер «Авангарда» назвал позиции, которые требуется усилить омичам до дедлайна

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, какие позиции необходимо усилить омичам до закрытия трансферного окна.
«Детально знать слабые стороны команды может только главный тренер Михаил Кравец и его штаб, я же могу судить только по тому, что вижу со стороны. Так вот, на мой взгляд, команде нужен ещё один центральный нападающий. Если во втором звене американец Алекс Бродхёрст неплох в оборонительных действиях, но не так полезен в атаке, то в третьем – такого стержневого игрока уже не хватает. И, конечно, после обмена Яроша команде необходим праворукий защитник атакующего плана под большинство. С уходом словака «Авангард» сузил свои возможности при реализации лишнего. Что же касается вратарской позиции, то, мне кажется, найти сильного голкипера уже не получится, и ещё не факт, что он бы оказался ко двору по уровню игры. Да, за последнее время были приобретены два вратаря, но в деле в составе омичей мы их пока не видели, и сказать, насколько они способны помочь команде, пока просто невозможно.
Другой вопрос, а кто вообще ещё есть на рынке, реально ли кого-то найти? Вряд ли другие клубы будут отдавать своих лидеров перед самым закрытием трансферного окна. Это должна быть ситуация, когда «Авангард» долго вёл игрока, просматривал его, но тот сейчас недостаточно востребован в нынешнем клубе. И вот в такой ситуации обмен возможен», — приводит слова Герсонского Betonmobile.
«Авангард» после 43 матчей набрал 54 очка и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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