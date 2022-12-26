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«Это вынужденно». Кравец прокомментировал уход словака Яроша из «Авангарда»

«Это вынужденно». Кравец прокомментировал уход словака Яроша из «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал об уходе защитника Кристиана Яроша в ЦСКА.

«Наверное, как всегда, когда долгое время проводишь с игроком, не всегда радует, что его куда-то меняют. Но так складывается ситуация для нашей команды. Это, я считаю, правильный ход, и это вынужденно для того, чтобы мы могли какие-то позиции за счёт этого трейда улучшить. Ярошу удачи, хорошей игры. У нас другие ребята, надо им помогать расти.

Где будет играть Алексеев? На тренировках все довольны, как он себя проявил. И вообще отзывы по нему очень хорошие. Будем надеяться, что мы дадим ему возможность сыграть за нас, потому что в ВХЛ очень большой перерыв. Увидим, как будет дальше.

Яроша поменяли, чтобы освободить позицию легионера? Это опять же вопрос к генеральному менеджеру, поэтому я затрудняюсь вам ответить. Конечно, нам не хватает каких-то игроков – возможно, что такое и будет», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в результате обмена с ЦСКА в армейский клуб отправился защитник Ярош, в обратном направлении проследовал игрок обороны Дмитрий Алексеев.

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