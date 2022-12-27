Нападающий московского «Динамо» Якимов выведен из списка травмированных
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Форвард московского «Динамо» Богдан Якимов был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Напомним, в августе 2022 года «Динамо» сообщило, что 28-летний игрок получил травму нижней части тела и выбыл на несколько месяцев.
Прошедший сезон форвард начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил три шайбы, затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и в 24 встречах набрал 7 (6+1) очков. В апреле московский клуб продлил контракт с хоккеистом.
Также «Динамо» внесло до конца декабря в список травмированных Павла Кудрявцева. Как отметили в клубе, хоккеист восстановится в ближайшее время.
Московский клуб после 44 игр набрал 57 очков и занимает четвёртое место в таблице Запада.
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