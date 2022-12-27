Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» Якимов выведен из списка травмированных

Нападающий московского «Динамо» Якимов выведен из списка травмированных
Комментарии

Форвард московского «Динамо» Богдан Якимов был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в августе 2022 года «Динамо» сообщило, что 28-летний игрок получил травму нижней части тела и выбыл на несколько месяцев.

Прошедший сезон форвард начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил три шайбы, затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и в 24 встречах набрал 7 (6+1) очков. В апреле московский клуб продлил контракт с хоккеистом.

Также «Динамо» внесло до конца декабря в список травмированных Павла Кудрявцева. Как отметили в клубе, хоккеист восстановится в ближайшее время.

Московский клуб после 44 игр набрал 57 очков и занимает четвёртое место в таблице Запада.

Новость по теме
Форвард московского «Динамо» Богдан Якимов выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022