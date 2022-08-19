Форвард московского «Динамо» Богдан Якимов выбыл на несколько месяцев из-за травмы

27-летний нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов получил травму нижней части тела и выбыл на длительный период, сообщает пресс-служба клуба.
Ожидается, что игрок восстановится только через 20 недель.
Прошедший сезон форвард начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил три шайбы, затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и в 24 встречах набрал 7 (6+1) очков. В апреле московский клуб продлил контракт с хоккеистом. Напомним, в плей-офф прошлого сезона КХЛ динамовцы обыграли «Северсталь» в первом раунде (4-3), но уступили московскому ЦСКА (0-4).
В КХЛ он также играл за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Якимов является бронзовым призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира, а также обладателем Кубка Глинки/Гретцки.
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