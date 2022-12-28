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Сорокин установил пятый результат в истории «Айлендерс» по количеству побед за 100 матчей

Сорокин установил пятый результат в истории «Айлендерс» по количеству побед за 100 матчей
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 19 бросков в своём юбилейном матче за карьеру в клубе и лиге. Сегодняшняя игра стала для голкипера «Айлендерс» 100-й в НХЛ, и на этом отрезке ему удалось одержать 51 пбеду, что является пятым результатом в истории «островитян».

Клубный рекорд по количеству побед за 100 матчей с момента начала карьеры в клубе принадлежит Ярославу Галаку и Роланду Мелансону (по 58). Третье место делят Томас Грайсс и Гленн Рёш (по 53). Следом расположился Сорокин, превзошедший результат Евгения Набокова и Криса Осгуда (48).

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