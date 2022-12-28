Сорокин установил пятый результат в истории «Айлендерс» по количеству побед за 100 матчей

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 19 бросков в своём юбилейном матче за карьеру в клубе и лиге. Сегодняшняя игра стала для голкипера «Айлендерс» 100-й в НХЛ, и на этом отрезке ему удалось одержать 51 пбеду, что является пятым результатом в истории «островитян».
Клубный рекорд по количеству побед за 100 матчей с момента начала карьеры в клубе принадлежит Ярославу Галаку и Роланду Мелансону (по 58). Третье место делят Томас Грайсс и Гленн Рёш (по 53). Следом расположился Сорокин, превзошедший результат Евгения Набокова и Криса Осгуда (48).
- 28 декабря 2022
-
06:41
-
06:40
-
06:35
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
06:07
-
06:04
-
05:59
-
05:37
-
05:26
-
05:00
-
04:39
-
04:03
-
02:55
-
01:22
-
00:07
- 27 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:18
-
20:49
-
20:36
-
20:29
-
19:58
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:10