«Аризона» крупно обыграла «Колорадо», у Георгиева 27 сейвов

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



Уже на четвёртой минуте матча Шейн Гостибер открыл счёт голам. Через минуту Эван Родригес сравнял. На 12-й минуте Лоусон Круз вывел хозяев вперёд, а на 26-й минуте Ник Шмальц это преимущество увеличил. На 32-й минуте одну шайбу отыграл Кайл Макар. Потом забил за хозяев Янис Мозер.



На 44-й минуте Майкл Карконе отличился. На 46-й минуте голом ответил Микко Рантанен. А на последней минуте Клейтон Келлер установил итоговый счёт на табло.



Российский голкипер проигравшей команды Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.