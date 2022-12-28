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«Аризона» крупно обыграла «Колорадо», у Георгиева 27 сейвов

«Аризона» крупно обыграла «Колорадо», у Георгиева 27 сейвов
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Уже на четвёртой минуте матча Шейн Гостибер открыл счёт голам. Через минуту Эван Родригес сравнял. На 12-й минуте Лоусон Круз вывел хозяев вперёд, а на 26-й минуте Ник Шмальц это преимущество увеличил. На 32-й минуте одну шайбу отыграл Кайл Макар. Потом забил за хозяев Янис Мозер.

На 44-й минуте Майкл Карконе отличился. На 46-й минуте голом ответил Микко Рантанен. А на последней минуте Клейтон Келлер установил итоговый счёт на табло.

Российский голкипер проигравшей команды Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гостисбер (Чикран, Келлер) – 03:55 (5x5)   1:1 Родригес (Макар, Комфер) – 04:32 (5x4)   2:1 Круз (Бьюгстад) – 11:33 (5x5)   3:1 Шмальц (Ритчи, Чикран) – 25:59 (5x4)   3:2 Макар (Комфер, Тэйвз) – 31:23 (5x5)   4:2 Мозер (Круз, Вялимяки) – 36:38 (5x5)   5:2 Карконе (Круз, Чикран) – 43:43 (5x5)   5:3 Рантанен (Джонсон, Жирар) – 45:24 (5x5)   6:3 Келлер (Шмальц) – 59:04 (en)

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Баклунд (Коулман, Манджапане) – 21:12 (5x5)   1:1 Бэрри (Ямамото) – 24:58 (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 47:28 (5x4)
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