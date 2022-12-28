Лишь Буре, Могильный и ещё один хоккеист быстрее Хорвата забивали 25 голов за «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего на счету нападающего в текущем сезоне стало 26 шайб. На это Хорвату понадобилось 34 игры. Таким образом, Хорват стал четвёртым игроком «Кэнакс» по скорости достижения 25 голов в сезоне.

Первое место у российского нападающего Павла Буре, который в сезоне-1992/1993 забросил 25 шайб за 28 матчей в составе «Ванкувера». Второе место делят Александр Могильный и Тони Танти, которые уложились в 31 матч.

В текущем сезоне на счету Хорвата 34 матча и 39 (26+13) очков.