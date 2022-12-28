«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Хенкелем до конца сезона-2025/2026

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Кристианом Хенкелем, сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.
27-летний защитник в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых набрал семь очков — забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+9».
Всего в КХЛ на счету Хенкеля 353 матча, в которых защитник отметился 55 очками — забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу. Показатель полезности в кхловской карьере составил «+44». Помимо казанского клуба, хоккеист выступал за минское «Динамо». Хенкель имеет белорусское гражданство. Выступал за юниорскую и молодёжную сборные Беларуси на первенствах планеты. В 2016 году дебютировал за основную команду на чемпионате мира по хоккею.
- 28 декабря 2022
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