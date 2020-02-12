Белорусы — не легионеры в КХЛ. Что это дало игрокам?

С этого сезона белорусские игроки перестали считаться легионерами, несмотря на то что это решение было принято ещё в ноябре 2018-го. Но на практике белорусские хоккеисты перестали испытывать проблемы при трудоустройстве в КХЛ только в 2019 году. Если покопаться в договорах Союзного Государства, которые были подписаны между Россией и Беларусью очень давно, то таких проблем не должно было быть с самого начала существования КХЛ.

Средний уровень белорусских игроков – третьи и четвёртые звенья клубов КХЛ. До 2016 года особых проблем с трудоустройством у хоккеистов не было. После же многие были вынуждены принять российское спортивное гражданство, чтобы найти работу в КХЛ. Альтернативы у игроков практически не было. Как профессионалов их можно понять, ведь никто не откажется от хорошей зарплаты. Так и у хоккеистов – даже минимальная зарплата в КХЛ (около $ 50 тыс.) куда выше, чем зарплата в белорусском чемпионате.

Регулярный сезон подходит к концу. Что изменило отсутствие легионерского статуса в жизни белорусских игроков и как это отразилось на лиге?

Минское «Динамо» снова на дне. Это уже диагноз? В клубе последовали новые странные кадровые решения. Что будет дальше?

Как выступают белорусы в КХЛ?

Всего в КХЛ (за исключением минского «Динамо»), включая двусторонние контракты, под белорусским паспортом выступают семь хоккеистов:

Ещё семь белорусских хоккеистов выступают под российским паспортом:

Константин Шостак, «Северсталь», — 2 матча, 83.3%, 5.59 КН

Николай Стасенко, «Витязь»/«Автомобилист», — 18 матчей, 1 (0+1) очко, «+2»

Дмитрий Коробов, «Амур», — 25 матчей, 2 (2+0) очка, «-7»

Илья Шинкевич, «Витязь», — 36 матчей, 3 (1+2) очка, «-2»

Никита Комаров, «Витязь»/«Трактор», — 30 матчей, 4 (1+3) очка, «-8»

Андрей Стась, «Авангард», — 57 матчей, 2 (1+1) очка, «-7»

Владислав Кодола, «Северсталь», — 51 матч, 16 (5+11) очков, «-3»

Отметим, что Шостак, Кодола, Стасенко и Шинкевич привлекались к сборной Беларуси в этом сезоне.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Делают ли эти игроки погоду в своих клубах? Разве что Бэйлен. Даже несмотря на частые травмы, Ник является не только лидером обороны «Трактора», но одним из ведущих игроков атаки. Идеальный хоккейный полузащитник. А вот дела у форварда и экс-капитана сборной Беларуси Андрея Стася идут не совсем хорошо – только недавно нападающий забросил первую шайбу в регулярке.

Лопырёва сняла «проклятие» с хоккеиста «Авангарда». Стась забил первый гол за 64 матча! Капитан омичей отличился в меньшинстве, забросив самому Василию Кошечкину.

Джефф Плэтт выступает в нашей лиге достаточно давно, его имя знают все. Белорусскому канадцу 34 года, он немного сбавил обороты. Джефф и близко не лидер «Автомобилиста», но лишним в Екатеринбурге точно не является. Андрей Белевич стал настоящим открытием белорусского хоккея в этом сезоне. 22-летний форвард до этого выступал только в чемпионате Беларуси, а в своём первом сезоне КХЛ смог забросить восемь шайб и отдать шесть результативных передач. Вполне неплохо для новичка лиги.

В минувшее межсезонье Минск покинули два ведущих защитника — Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель. У первого дела в «Салавате» идут не лучшим образом: уроженец Гродно серьёзно сдал в плане результативности (1+3 в этом сезоне против 7+17 в прошлом). В таких серьёзных командах, как Уфа, нужно играть на порядок лучше, чем в Минске, чтобы получать место в старте. У Хенкеля ситуация получше: 7 (2+5) очков в 39 матчах при показателе полезности «+13». Неплохо для защитника-домоседа. Павел Воробей и Дмитрий Буйницкий выступают в КХЛ уже давно, показывая временами неплохую игру. Потенциал у этих парней есть.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Стоит обратить внимание на двух молодых уроженцев Беларуси – Константина Шостака и Владислава Кодолу. Оба игрока давно выступают под российским спортивным гражданством, но в этом сезоне они получили и приняли вызовы в сборную Беларуси. Самое примечательное, что Кодола уже выступал в составе олимпийской сборной России в этом сезоне, но, скорее всего, сделал окончательный выбор в пользу Беларуси. Другие белорусы из списка «отказников» не очень заметны в своих клубах. Они просто слились с российской серой массой игроков.

Все стороны остались в плюсе. Но в небольшом

В Беларуси достаточно ограниченный круг качественных хоккеистов. Многие понимали, что после отмены лимита не произойдёт «хоккейного белорусского бума». Уровень сборной страны серьёзно упал по сравнению с 2014 годом, в стране не хватает хороших хоккеистов. Для достойных белорусских игроков упростился процесс трудоустройства в российской лиге, что должно положительно отразиться на их развитии. При всех недостатках КХЛ, она остается самой сильной по уровню игроков на континенте.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Финансовые запросы у белорусских игроков ниже, чем у среднестатистического российского игрока 3-4 звена. Это позволяет не переплачивать менеджерам клубов и немного помогает с балансировкой контрактов перед надвигающимся жёстким потолком зарплат.

Семь клубов КХЛ превышают потолок зарплат. Как они будут меньше тратить? Со следующего сезона в лиге ужесточаются финансовые условия контрактов. У грандов могут возникнуть проблемы.

Лига тоже находится в выигрыше. Белорусские любители хоккея известны любовью к своим игрокам. Например, в этом сезоне они смогли протолкнуть на Матч звёзд Кристиана Хенкеля и Илью Шинкевича. Дополнительный интерес к лиге, а не только к конкретному хоккейному клубу, только на руку КХЛ.

Ну и белорусский хоккей в целом должен получить толчок. Молодые игроки не будут отказываться от гражданства в пользу карьеры в МХЛ, ВХЛ и КХЛ, а уже созревшие игроки получат больше возможностей для работы. Хочется верить, что белорусы получат достойных игроков, сильные клуб и сборную. А пока увидеть плей-офф в Минске вряд ли получится. Только если с участием «Куньлуня».