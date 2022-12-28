«Барыс» обыграл «Сибирь», прервав победную серию новосибирцев
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
1:0 Шаров (Пьянов) – 30:06 (5x5) 1:1 Бракко (Грант, Вей) – 31:34 (5x4) 1:2 Михайлис (Вей) – 44:59 (5x5)
Первый период прошёл без голов. На 11-й минуте встречи Александр Шаров с передачи Валентина Пьянова вывел новосибирцев вперёд. Через 88 секунд Джереми Бракко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Алекс Грант и Линден Вей. На 45-й минуте Никита Михайлис с передачи Вея забросил вторую шайбу в ворота новосибирцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 3 января в Астане сыграет с «Металлургом». «Сибирь» 30 декабря примет «Автомобилист».
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