«Барыс» обыграл «Сибирь», прервав победную серию новосибирцев

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 11-й минуте встречи Александр Шаров с передачи Валентина Пьянова вывел новосибирцев вперёд. Через 88 секунд Джереми Бракко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Алекс Грант и Линден Вей. На 45-й минуте Никита Михайлис с передачи Вея забросил вторую шайбу в ворота новосибирцев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 3 января в Астане сыграет с «Металлургом». «Сибирь» 30 декабря примет «Автомобилист».