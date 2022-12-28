Нападающий «Барыса» Шевченко лишён казахстанского гражданства из-за российского паспорта

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко лишён казахстанского гражданства, сообщает Шайба.kz.
По информации источника, форвард сборной Казахстана потерял гражданство своей страны из-за того, что имеет ещё и российский паспорт. По этой причине хоккеиста лишили паспорта Казахстана и возможности играть за сборную своей страны.
Портал Шайба.kz сообщил, что дело по Шевченко начали расследовать после петиции болельщиков из Казахстана. Также планируется проверка и остальных игроков «Барыса».
26 декабря в Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Это был последний матч команды из Казахстана на данный момент.
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