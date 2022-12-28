Генменеджер московского «Динамо» объяснил причины затишья в дедлайн КХЛ

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин поделился мыслями о затишье в дедлайн Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые провели этот срок без сделок.
«Прежде чем рассуждать о причинах такого дедлайна, хочу сказать, что лично я не удивлён таким развитием событий. Впервые в чемпионате мы обходимся без пауз и проводим 68 матчей. Это новая ситуация как для игроков, так и для клубов и менеджеров. Главная причина отсутствия шквала переходов и громких обменов — нежелание клубов рисковать. Неизвестно, какая травматичность будет дальше, неизвестно, кто из игроков адаптируется к такому ритму, а кто, наоборот, его не выдержит. К тому же практически все клубы КХЛ сохраняют шансы на плей-офф и не собираются выбрасывать белый флаг. Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки на финише», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.
Отметим, что дедлайн в Континентальной хоккейной лиге был вчера, 27 декабря. Он обошёлся без громких сделок. Самым запоминающимся событием дедлайна стало возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
- 28 декабря 2022
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