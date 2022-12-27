«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды

«Ак Барс» в официальном телеграм-канале объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба.

Отмечается, что соглашение заключено до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

Напомним, нынешний сезон «Ак Барс» начинал с Олегом Знарком у руля команды. В начале декабря наставник объявил об уходе из клуба.

Отметим, что с именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).