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«Нефтехимик» дважды подряд забил в меньшинстве в ворота «Сочи»

«Нефтехимик» дважды подряд забил в меньшинстве в ворота «Сочи»
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В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К концу второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

На шестой минуте встречи форвард нижнекамской команды Рафаэль Бикмуллин был удалён на две минуты за толчок на борт. Через 58 секунд после удаления «Нефтехимик» вышел вперёд, забросив в меньшинстве. Гол с передачи Евгения Митякина забил Вячеслав Лещенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Спустя всего 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество гостей, забросив ещё одну шайбу в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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