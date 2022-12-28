«Нефтехимик» дважды подряд забил в меньшинстве в ворота «Сочи»

В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К концу второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

На шестой минуте встречи форвард нижнекамской команды Рафаэль Бикмуллин был удалён на две минуты за толчок на борт. Через 58 секунд после удаления «Нефтехимик» вышел вперёд, забросив в меньшинстве. Гол с передачи Евгения Митякина забил Вячеслав Лещенко.

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Спустя всего 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество гостей, забросив ещё одну шайбу в меньшинстве.

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