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«Нефтехимик» нанёс «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника

«Нефтехимик» нанёс «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко (Митякин) – 06:40 (4x5)   0:2 Чивилёв – 07:22 (4x5)   0:3 Белозёров (Камара, Лещенко) – 17:56 (5x4)   0:4 Федотов (Галимов, Шафигуллин) – 46:43 (5x5)

На седьмой минуте Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина вывел нижнекамскую команду вперёд. Форвард забросил шайбу в меньшинстве. Через 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество «Нефтехимика», также отличившись при игре «четыре на пять». На 18-й минуте Андрей Белозёров забросил третью шайбу — в большинстве. На 47-й минуте Илья Федотов забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 30 декабря.

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