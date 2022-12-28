«Нефтехимик» нанёс «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

На седьмой минуте Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина вывел нижнекамскую команду вперёд. Форвард забросил шайбу в меньшинстве. Через 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество «Нефтехимика», также отличившись при игре «четыре на пять». На 18-й минуте Андрей Белозёров забросил третью шайбу — в большинстве. На 47-й минуте Илья Федотов забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 30 декабря.