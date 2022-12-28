Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд

«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко (Заседа, Ручкин) – 12:34 (5x5)   1:1 Моисеев (Лишка, Пыленков) – 32:16 (4x5)   1:2 Квартальнов (Цыплаков) – 47:45 (5x5)   2:2 Пыленков (Пилипенко, Суворов) – 49:40 (5x5)   3:2 Петунин (Чуркин, Денисов) – 57:42 (5x5)   3:3 Хохлачёв (Сериков, Чудинов) – 59:56 (6x5)   4:3 Петунин (Пыленков) – 64:45 (3x3)

На 13-й минуте Павел Ткаченко вывел вперёд москвичей. На 33-й минуте Дмитрий Моисеев сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 48-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова забросил вторую шайбу в ворота череповчан. Через две минуты Даниил Пыленков во второй раз поразил ворота красно-белых. На 58-й минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. За четыре секунды до конца третьего периода Александр Хохлачёв сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Петунин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Минске сыграет с местным «Динамо». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 декабря.

Новость по теме
«Витязь» прервал серию поражений, победив «Северсталь» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022