«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).
На 13-й минуте Павел Ткаченко вывел вперёд москвичей. На 33-й минуте Дмитрий Моисеев сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 48-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова забросил вторую шайбу в ворота череповчан. Через две минуты Даниил Пыленков во второй раз поразил ворота красно-белых. На 58-й минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. За четыре секунды до конца третьего периода Александр Хохлачёв сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Петунин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Минске сыграет с местным «Динамо». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 декабря.
- 28 декабря 2022
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