Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:2).



«Хет-трик Голдобина? Он набирает обороты, дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось.



Играть весь матч в пять защитников было непросто. У Дронова травма нижней части тела, будем обследовать. В пять защитников играть непросто, мы говорили нападающим, что они должны помочь. Плюс защитники часто менялись, отмечу здесь работу тренера обороны.



Впервом периоде мы намного перебросали соперника, здорово сыграл Билялов. Во втором периоде играли в пять защитников, немного игра выровнялась. Хорошо сработало большинство, мы реализовали и дожали.



Саша Бурмистров тоже набирает обороты. Нужно понимать, что он месяц катался один, без команды. С нами у него было 1,5 тренировки, но мы хотели, чтобы он сыграл в Казани. Поставили на игру с «Трактором», он нормально сыграл, выиграл большое количество вбрасываний. Сегодня мы тоже часто использовали его на точке. Он помог команде победить», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Ак Барса».