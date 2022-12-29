Андрей Василевский – вторая звезда матча «Тампа» – «Монреаль»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.



Второй звездой матча был признан российский голкипер Андрей Василевский. Он совершил 25 сейвов. Первое место занял Брейден Пойнт. У него на счету дубль. Третьим стал Виктор Хедман, который оформил дубль из голевых передач.



Уже на второй минуте матча счёт голам открыл Алекс Киллорн. Пас ему отдал Виктор Хедман. Потом на 15-й минуте забил Брейден Пойнт. Тут пасами отметились два российских хоккеиста. Защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров отдали свои передачи.



На 37-й минуте Пойнт оформил дубль. А на 49-й минуте забил и Брэндон Хагель. Ассистировали ему Зак Бегосян и Хедман. На 58-й минуте одним голом ответил Кейден Гуле с передачи Джоэля Эдмундсона.