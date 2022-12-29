Никита Кучеров стал первым россиянином, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Кучеров довёл количество своих очков до 50 (13+37) и стал первым россиянином, кому покорилась эта отметка в текущем сезоне НХЛ. Также россиянин вышел на первое место в лиге по результативным передачам, опередив Коннора Макдэвида.

Второе место по очкам среди россиян в текущем сезоне занимает Кирилл Капризов с 44 (19+25) результативными баллами. Третье место с 41 очком делят Александр Овечкин (22+19) и Артемий Панарин (9+32).