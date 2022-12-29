Кучеров вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Кучеров довёл количество своих очков до 50 (13+37) и стал первым россиянином, кому покорилась эта отметка в текущем сезоне НХЛ. Также Никита вышел на первое место в списке лучших ассистентов текущего сезона, опередив суперзвёзд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, на счету которых по 36 результативных передач.
На четвёртом месте в списке лучших ассистентов сезона расположился защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон с 35 результативными передачами. Пятёрку замыкает игрок обороны «Виннипега» Джош Моррисси с 34 ассистами.
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