Герсонский: «Салават», находясь в хорошем функциональном состоянии, обыграет любого в КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский ответил на критику уфимских болельщиков, что «Салават Юлаев» в большинстве своих матчей играет в оборонительный хоккей и не показывает яркую атакующую игру, к которой привыкли фанаты за последние годы.

«Начну с того, что я не согласен с критикой уфимских болельщиков в адрес «Салавата». Объясню. Когда команда не очень хорошо чувствует себя функционально, чаще всего она начинает матчи, играя от обороны. Я обратил внимание, что в начале сезона «Салават Юлаев» начинал встречи как раз с оглядкой на тылы. И, на мой взгляд, в тот момент перед игроками и тренерским штабом стояла главная задача – проверить свой уровень в борьбе со сложными соперниками и в идеале выйти из этого с наименьшими потерями. Ведь не секрет, что состав у уфимцев поменялся серьёзно, не стало ударного первого звена, на тренерском мостике тренер-новичок… Но пошли победы, и такая игра придала уверенности команде, она набрала ход и постепенно стала переходить на смешанную игру – уже уделяя до 50% времени активной атаке. Более того, были матчи, где «Салават» вообще предпочитал действовать первым номером.

Что касается Козлова, то мне импонирует его манера поведения на скамейке запасных. Он ведёт себя спокойно, уравновешенно, не показывает лишних эмоций, чтобы это не влияло на действия игроков. Ведь бывает порой, что даже положительные эмоции тренера приводят к тому, что хоккеисты начинают действовать неверно.

То, что уфимцы, находясь в хорошем функциональном состоянии, способны обыграть любого соперника в лиге, – факт. Другой вопрос, в каком состоянии команда подойдёт к плей-офф, удастся ли аккумулировать усилия. Важно, чтобы игроки были на ходу, не уставшие, на лёгкости, с огромным желанием. То есть к плей-офф нужно выходить на пике. И от того, насколько у Козлова и его штаба получится подвести команду в таком состоянии к самым важным матчам сезона, и зависят все перспективы. Посмотрите, сколько матчей подряд сейчас проиграл «Автомобилист», который лидирует на Востоке. В какой-то момент команда поймала пик формы, продержалась на нём, вышла на первое место, но теперь угодила в яму. И мне теперь очень интересно, как Николай Заварухин справится с работой по выводу команды из ямы. Слежу за этим с интересом», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

После 44 матчей текущего сезона уфимский клуб занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с омским «Авангардом» на выезде 30 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск.