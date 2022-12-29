Лайпсик: Овечкин — настоящая машина. Не похоже, что он собирается останавливаться

Канадский нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик рассказал про игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Овечкин — настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться. Он великолепный игрок, великолепный человек. Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших. Он побьёт рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», — приводит слова Лайпсика «РИА Новости».
Отметим, что Овечкин отстаёт от лидирующего в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки на 92 гола. На счету российского форварда 802 гола, а у канадского нападающего — 894. Ранее Александр опередил Горди Хоу, забросившего за карьеру 801 шайбу.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Оттавой» в ночь на 30 декабря в 3:00 мск.
- 29 декабря 2022
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