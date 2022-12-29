Главный тренер «Адмирала» рассказал про философию клуба

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в дальневосточном дерби и рассказал про философию клуба.

«Игра шла до гола и гола по сценарию. Рад за то, что мы забили этот гол, повели в счёте, не надо было нам догонять. Догонять всегда сложнее. Забили и играли по счёту, на результат. Такая философия сейчас у команды. Играем по счёту, на результат. Ребята больше сплачиваются, появляется философия победителей. Сегодня она нам помогла, эта философия, довести матч до победы. Поулыбаемся сегодня, завтра следующий матч. Постараемся порадовать наших болельщиков последней игрой в этом году. Всех с победой, готовимся к следующей игре.

Обращаю ли внимание на турнирную таблицу? Я не смотрю на таблицу, я её знаю наизусть. Пошагово, игру за игрой, стараемся порадовать «Адмирал», болельщиков. Много игр впереди, борьба вся впереди. Идёт неистовая борьба за плей-офф, это КХЛ. Иначе и не может быть. Мы можем надеяться только на себя, ни на кого надеяться не можем», — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».

После победы клуб из Владивостока поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.