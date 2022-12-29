«На «пятак» не всегда лезут, потому что там же бьют». Вайсфельд — об игре «Автомобилиста»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд рассказал о неудачной игре «Автомобилиста» в последних играх. Клуб из Екатеринбурга после паузы на игры сборных потерпел пять поражений подряд.
«С чем связаны неудачи «Автомобилиста»? Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций. Это бросилось мне в глаза в её последнем матче с «Авангардом». Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю.
Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на «пятак» они не всегда лезут, потому что там же бьют. На самом деле, очень сложно сказать, в чём конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
В следующей встрече «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 30 декабря в 15:30 мск.
- 29 декабря 2022
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