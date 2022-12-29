Антипов — об игре в Америке: если ехать, то когда состоишься в России как хоккеист

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов выразил своё мнение о том, нужно ли молодым хоккеистам уезжать в Северную Америку.

«Стоит ли ехать в низшие лиги Северной Америки молодым ребятам? Склоняюсь к тому, что если и ехать, то позже – когда наберёшься опыта, как хоккеист состоишься в России. И лучше ехать не в низшие лиги, а сразу в НХЛ. Я поехал рановато, был «сырой», в том числе физически. А биться в этих минорных лигах нужно с мужиками.

Был шанс пробиться в НХЛ? Не было. Хотя иногда, бывает, и получается. Зависит от игрока, от физических данных. Вместе со мной уезжал Николай Антропов – он пробился. Но Николай габаритный, высокий, мощный. Я точно поехал рано.

Я даже в фарм-клубе, в АХЛ, практически не играл, не получал шанс – на матчи даже не переодевался. Потерял сезон целиком и два месяца следующего, а возраст молодой, хочется расти, играть. Поэтому возвращение в Россию было единственным вариантом», — приводит слова Антипова сайт КХЛ.

Антипов — пятикратный чемпион России: 1997, 2002, 2003 в составе ярославского «Локомотива» (1997 — «Торпедо»), 2008, 2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева». Обладатель Кубка Гагарина – 2011 в составе уфимцев.