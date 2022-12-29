Макдэвид — лучший центрфорвард 2022 года в НХЛ по версии Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff представил топ-5 лучших центральных нападающих НХЛ в 2022 году.

Лидером стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Кого ещё вы ожидали увидеть на первом месте? Совершенно очевидно, что он талант, не похожий ни на одного игрока, кого мы когда-либо видели. Даже у Уэйна Гретцки и Марио Лемье не было таких приёмов в запасе, которые есть у Макдэвида, а тот факт, что у них было намного больше очков, больше связан с тем, что средний игрок в НХЛ тогда даже близко не соответствовал уровню среднего игрока сейчас.

Можно сказать, что проигрыш «Харт Трофи» он воспринял слишком лично, уже побив отметку в 30 голов перед новым годом в сезоне-2022/2023, и это лишний раз напомнило нам о том, кто на самом деле лучший игрок лиги», — говорится в статье.

Полностью топ-5 лучших центральных нападающих НХЛ в 2022 году выглядит так:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»); Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»); Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»); Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»); Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).