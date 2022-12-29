Панарин и Капризов в топ-5 левых нападающих НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff представил топ-5 лучших левых нападающих НХЛ в 2022 году.

На пятом месте — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на втором — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

«Панарин был одним из самых результативных игроков НХЛ с момента прихода в лигу в 2015 году, и 2022 год не стал для него исключением. Он сыграл большую роль в том, что «Рейнджерс» в плей-офф прошлого сезона вышли в финал Восточной конференции. Панарин на пятом месте из-за его оборонительной игры. Должен ли он быть элитным защитником? Нет. Но проблема в том, что все четыре игрока выше него в этом списке достаточно хороши в обороне. Это была самая большая проблема «Рейнджерс» в прошлом сезоне.

«Миннесота» рискнула, предоставив Капризову такой контракт после его захватывающего первого сезона, поскольку всё ещё оставался вопрос, было ли то, что он делал, «одноразовым» чудом, но Капризов определённо оправдал ожидания. Он единолично сделал «Уайлд» командой, за которой нужно следить, и сразу же добавил им совершенно новую динамику, которой им не хватало столько лет», — сказано в статье.

Полностью топ-5 лучших левых нападающих НХЛ в 2022 году выглядит так:

Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»); Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»); Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»); Джейсон Робертсон («Даллас Старз»); Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-5, как отмечается, из-за не слишком успешной игры в 2022 году.