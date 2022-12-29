Антипов: ситуация в Казани не удивила. Когда в команде много звёзд, управлять ей сложно

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов рассказал про увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

«Меня всё произошедшее не удивило. Когда в команде много звёзд, управлять ей сложно. Помните, чем всё закончилось в 2005 году?

«Локомотив» выбил звёздный «Ак Барс» из плей-офф в первом же раунде. За нас тогда играл Алексей Яшин. Но в остальном были хорошие, крепкие игроки. Мне кажется, селекцию нужно строить примерно так – один-два лидера, остальные чернорабочие (улыбается). Много звёзд – это вредно, такому коллективу тяжело сплотиться. Тогда, в 2005-м, мы выиграли в первую очередь за счёт дисциплины и терпения. А у «Ак Барса» каждый хотел проявить себя. Но побеждают не отдельные личности, а команда», — цитирует Антипова сайт КХЛ.

Напомним, 2 декабря Знарок покинул «Ак Барс». Специалист подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию. К тому моменту казанцы в 36 матчах смогли набрать лишь 38 баллов. 27 декабря «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.