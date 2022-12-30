Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ, забив «Далласу» броском из-за линии ворот

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости в матче закончился первый период. Счёт — 1:1.



Счёт в матче был открыт на восьмой минуте встречи усилиями Тайлера Сегина. На 18-й минуте «Миннесоте» удалось сравнять счёт усилиями Кирилла Капризова, забросившего шайбу из-за линии ворот.



Эта шайба стала для Капризова 20-й в текущем сезоне. Кирилл набирает очки в третьем матче подряд. До этого матча 25-летний форвард забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 44 очка.



Ранее в этом сезоне Капризов установил рекорд клуба, набрав 200 очков быстрее всех в истории «Миннесоты». Также Кирилл стал первым игроком «дикарей», которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.