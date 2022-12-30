Сборная Канады одержала вторую подряд победу с 11-ю заброшенными шайбами на МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.
Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода – точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество. Га 19-й минуте забил и Шейн Райт.
На 23-й минуте Джошуа Руа забил гол за канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. На 26-й минуте забил Нолан Аллан, а на 35-й – Логан Стэнковен.
На 43-й минуте отличился Адам Фантилли. На 52-й забил Натан Гоше. На 53-й минуте Бедарду удалось оформить дубль, а итоговый счёт установил Тайсон Хайндс (58-я минута).
U20 ЧМ-2023. Группа A
30 декабря 2022, пятница. 02:30 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 11
Канада U20
0:1 Гюнтер (Отман, Бедард) – 14:08 (5x4) 0:2 Дин (Гоше, Фантилли) – 15:53 (5x5) 0:3 Райт (Бедард, Целльвегер) – 18:19 (5x4) 0:4 Руа (Кларк, Стэнковен) – 22:37 (5x5) 0:5 Бедард (Стэнковен) – 23:08 (5x5) 0:6 Аллан (Шефер, Остапчук) – 25:35 (5x5) 0:7 Стэнковен (Бедард, Дель Мастро) – 34:32 (5x5) 0:8 Фантилли (Руа, Гоше) – 42:15 (5x4) 0:9 Гоше (Дак, Матье) – 51:58 (5x5) 0:10 Бедард (Стэнковен) – 53:16 (5x5) 0:11 Хайндс (Стэнковен, Руа) – 58:07 (5x5)
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