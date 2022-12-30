Сборная Канады одержала вторую подряд победу с 11-ю заброшенными шайбами на МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.



Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода – точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество. Га 19-й минуте забил и Шейн Райт.



На 23-й минуте Джошуа Руа забил гол за канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. На 26-й минуте забил Нолан Аллан, а на 35-й – Логан Стэнковен.



На 43-й минуте отличился Адам Фантилли. На 52-й забил Натан Гоше. На 53-й минуте Бедарду удалось оформить дубль, а итоговый счёт установил Тайсон Хайндс (58-я минута).