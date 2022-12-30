«Лос-Анджелес» переиграл «Колорадо», у Александра Георгиева 23 сейва

На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой игре одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



За хозяев забивали Джей Ти Комфер, Эндрю Кольяно, Кейл Макар и Эван Родригес. У гостей отличились Габриэль Виларди, Филлип Дано, Алекс Иафалло и Шон Уокер.



Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 23 сейва.

В параллельном матче в Темпе «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



У победителей забивали Ник Бьюгстад, Джейкоб Чикран, Янис Мозер, Джек Макбэйн (дважды) и Баррет Хэйтон. У гостей отличились Понтус Хольмберг, Калле Йернкрок и Александр Керфут.