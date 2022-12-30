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«Лос-Анджелес» переиграл «Колорадо», у Александра Георгиева 23 сейва

«Лос-Анджелес» переиграл «Колорадо», у Александра Георгиева 23 сейва
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На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой игре одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

За хозяев забивали Джей Ти Комфер, Эндрю Кольяно, Кейл Макар и Эван Родригес. У гостей отличились Габриэль Виларди, Филлип Дано, Алекс Иафалло и Шон Уокер.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 23 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Виларди (Андерсон-Долан, Андерсон) – 08:56 (5x5)   1:1 Комфер (Рантанен, Родригес) – 24:36 (5x4)   1:2 Дано (Арвидссон, Иафалло) – 33:59 (5x4)   2:2 Кольяно (Макар) – 35:58 (5x5)   3:2 Макар – 36:43 (5x5)   4:2 Родригес (Рантанен, Макар) – 38:47 (4x4)   4:3 Иафалло (Арвидссон, Дурзи) – 41:11 (5x4)   4:4 Уокер (Фиала, Лизотт) – 54:20 (5x5)   4:5 Арвидссон – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Темпе «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

У победителей забивали Ник Бьюгстад, Джейкоб Чикран, Янис Мозер, Джек Макбэйн (дважды) и Баррет Хэйтон. У гостей отличились Понтус Хольмберг, Калле Йернкрок и Александр Керфут.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бьюгстад – 00:46 (5x5)   1:1 Хольмберг (Тимминс, Энгвалль) – 09:02 (5x4)   1:2 Йернкрок (Тимминс, Райлли) – 12:33 (5x4)   2:2 Чикран (Ритчи, Гостисбер) – 26:52 (5x4)   2:3 Керфут (Джиордано, Холл) – 31:19 (5x5)   3:3 Мозер (Вялимяки, Хэйтон) – 44:40 (5x4)   4:3 Макбэйн (Круз, Бьюгстад) – 53:43 (5x5)   5:3 Макбэйн (Хэйтон) – 57:38 (en)   6:3 Хэйтон – 59:11 (en)
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