Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов внесён в список травмированных. Форвард выбыл минимум до середины января, сообщает пресс-служба «Динамо».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности составил «+6». Это первый сезон в КХЛ для 23-летнего белорусского нападающего.

В прошлом сезоне Скоренов выступал в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и набрал в 49 играх 35 (15+20) очков при показателе полезности «+16». Контракт нападающего с московским клубом подписан в мае 2022 года, рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер. Белорусский нападающий перешёл в стан московского «Динамо» в результате обмена с санкт-петербургским СКА на защитника Андрея Педана.