Бабенко о матче с «Нефтехимиком»: хочется порадовать болельщиков «Ак Барса» под конец года

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нефтехимиком». Начало встречи в Казани — в 19:30 мск.

«Нижнекамск — очень быстрая команда, везде накатывается, играет активно. Нам нужно сыграть системно, чтобы все действия были чёткими. Тогда можно будет лишить соперника его главных козырей: скорости и контратак.



Чего не хватило для победы над «Металлургом»? Не хватило той игры, которую мы показали в третьем периоде. Нужно было так играть на протяжении всего матча. Плюс ненужные удаления, особенно с командами, у которых хороший процент реализации большинства. Сегодня будем делать акцент на том, чтобы не прозевать контратаку. Нижнекамск неплохо атакует в меньшинстве.



Какие-то изменения в составе планируются? Идём в немного укороченном составе защитников, зимнее время года вносит свои коррективы. Остальные ребята готовы решать поставленные задачи. Хочется порадовать болельщиков под конец года», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

Это будет второй матч казанской команды под руководством нового главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Первую встречу казанский клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» на своём льду со счётом 2:4.