Гимаев: «Автомобилист» уже сейчас начал готовиться к плей-офф, команда под нагрузками

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев считает, что пятиматчевая серия поражений «Автомобилиста» связана с тем, что игроки команды находятся под нагрузками.
«Причина текущей неудачной серии «Автомобилиста» одна — это серьёзные нагрузки в перерыве. Пауза в чемпионате была одна, и я думаю, что команду нагрузили с расчётом на то, что ей предстоит провести достаточно много игр на втором этапе регулярного чемпионата. Кроме того, «Автомобилист» уже сейчас начал готовиться к плей-офф, чтобы быть хорошо функционально готовым. Мы уже не раз слышали, как «Автомобилист» критикуют за неудачную игру в матчах на вылет.
Команде не хватает эмоций? Не согласен с этим. Просто, когда ты под нагрузкой, кажется, что тебе не хватает эмоций. А на самом деле у тебя просто нет свежести и лёгкости, присущих командам, которые находятся в менее загруженном состоянии.
Поэтому я уверен, что текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из неё и продолжит набирать очки и укреплять свои позиции на первых строчках Восточной конференции», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
Несмотря на серию поражений, екатеринбургский клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции. В эти минуты «Автомобилист» проводит матч с новосибирской «Сибирью». Идёт первый период, счёт не открыт.
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