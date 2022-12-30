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Главный тренер «Сибири» прокомментировал новогодние костюмы на матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» прокомментировал новогодние костюмы на матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после победы во встрече с «Автомобилистом».

«Звено Голубева выглядело самым цельным? Согласен. Они и создавали достаточное напряжение, именно владея шайбой, и в отборе хороши были. Думаю, они посвежее всех сегодня выглядели. И Яковлев понравился на фланге. Сложный матч был, но ребята нашли в себе силы и эмоции. Понимали, что любая пропущенная шайба могла быть последней, и играли по игре. Содержанием игры доволен.

Мой костюм? Учитывая, что уровень команды соперника очень приличный, костюм вчера продемонстрировал, ребята посмеялись. Но сегодня игра. Попросили парней на этом не акцентировать. У нас и другие моменты были праздничные. У нас это в контрактах есть, мы обязаны выполнять те вещи, которые клуб делает для болельщиков. У меня уже несколько человек попросили пиджак», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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