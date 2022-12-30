Тренерский штаб «Сибири» выйдет на домашний матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах

Тренерский штаб «Сибири» выйдет на сегодняшний домашний матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах.



«Новый год — особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами. Ткань на костюмы была изготовлена по нашему принту под заказ! На нём присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик, и, конечно, клюшки и шайба!» — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.

Фото: телеграм-канал «Сибири»

Фото: телеграм-канал «Сибири»

Матч пройдёт сегодня, 30 декабря, и начнётся в 16:30 мск. «Автомобилист», несмотря на пять поражений подряд, возглавляет таблицу Востчоной конференции КХЛ. Новосибирская «Сибирь» в этой же конференции располагается пятом месте.