«Сибирь» нанесла «Автомобилисту» шестое поражение подряд. Оба вратаря оформили «сухари»
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шашков – 65:00 (ПБ)
Основное время матча и овертайм завершились без голов. Шат-ауты оформили Игорь Бобков и Антон Красоткин. Победу своей команде в серии буллитов принёс Никита Шашков.
Отметим, что до этого матча «Автомобилист», лидирующий в Восточной конференции, потерпел пять поражений подряд. «Сибирь» проиграла лишь одну встречу из трёх.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 января в Екатеринбурге сыграет с «Авангардом». «Сибирь» 5 января примет омский клуб.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
18:05
-
17:34
-
17:20
-
16:52
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
14:56
-
14:39
-
14:28
-
14:16
-
14:04
-
13:39
-
13:03
-
12:41
-
12:23
-
11:52
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:06
-
08:36
-
08:18
-
07:54
-
07:34
-
07:15
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:42
-
06:35
Партнерский контент