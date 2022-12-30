«Сибирь» нанесла «Автомобилисту» шестое поражение подряд. Оба вратаря оформили «сухари»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время матча и овертайм завершились без голов. Шат-ауты оформили Игорь Бобков и Антон Красоткин. Победу своей команде в серии буллитов принёс Никита Шашков.

Отметим, что до этого матча «Автомобилист», лидирующий в Восточной конференции, потерпел пять поражений подряд. «Сибирь» проиграла лишь одну встречу из трёх.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 января в Екатеринбурге сыграет с «Авангардом». «Сибирь» 5 января примет омский клуб.