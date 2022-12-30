Форвард «Сибири» — о костюмах тренеров: Мартемьянов вчера сказал, чтобы никто не смеялся

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом».



«Команда была живее? Согласен. Мы понимали, что это последний матч в 2022 году. Полный стадион. И мы понимали, что нужно побеждать любой ценой. Мы хотим радовать болельщиков и сами хотели закончить год на хорошей ноте.



Удивил ли счёт 0:0? Могу сказать одно: вратари обеих команд очень здорово сыграли. Очень много 100%-ных моментов, но вратари вытаскивали — что у нас, что у них. Поэтому я считаю, что такой счёт.



Что меняли после встречи с «Барысом»? Делали акцент на то, чтобы мы начинали готовиться уже заранее на матч, а не во время матча, как это было с «Барысом». Считаю, это получилось у нас.



Костюм тренерского штаба? У них очень хорошие костюмы. Но нам вчера уже его показали, главный тренер вышел, показал, говорит: завтра чтобы никто не смеялся, лучше посмейся сейчас», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.