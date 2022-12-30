«Мишур, сегодня будет». Вратарь «Авангарда» — о подготовке к серии буллитов с «Салаватом»

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Буллиты — это психология, всё идёт из головы. Когда ты сидишь весь матч холодный, важна именно психологическая устойчивость. Понятно, что без волнения никуда, главное – это волнение подавить. Также буллиты – это работа на тренировках, у меня уже давно идёт, что я, как говорят тренеры, неплохо двигаюсь, неплохо катаюсь, читаю игру. Наверное, всё это в совокупности даёт возможность помогать команде в буллитных сериях.



Я предпочитаю никогда не смотреть буллиты других команд, мне проще, когда я не знаю, что будет делать нападающий. Потому что если думаешь, что прочитал игрока, то можно переиграть, открыть угол или ещё что-то.



Когда начал готовиться к возможным буллитам? После первого периода, когда счёт был 0:2, Саша Дергачёв сказал мне: «Мишур, готовься к буллитам, я чувствую, сегодня будут». И вот я как-то поверил тогда, и так и получилось.



Да, волнение на домашней арене было чуть побольше, чем на выезде. Перед родными болельщиками, которые нас здорово поддерживают, не хотелось оплошать.



Когда буду играть не только на буллитах? Это не мне решать, у нас есть тренерский штаб. Когда они решат, что я готов, то буду играть, а пока моя задача – работать на тренировках и пользоваться вот такими шансами», — передаёт слова Мишурова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.