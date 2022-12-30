Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос о сроках возвращения травмированных

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» ответил на вопрос о сроках возвращения травмированных игроков.

«Когда ждать травмированных? Наиля (Якупова. — Прим. «Чемпионата») к 8 марта. Подарочек для женщин. Я думаю, Виктор Сведберг после поездки, после 5 января. Надеюсь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).