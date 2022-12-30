«Спартак» отыгрался с 2:4 и одолел минское «Динамо» по буллитам, прервав серию поражений

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 6:5 (0:0, 2:2, 3:3, 0:0, 1:0).

На 22-й минуте Никита Зоркин вывел минчан вперёд. Через 70 секунд Андрей Локтионов сравнял счёт. На 29-й минуте Джозеф Душак с передачи Райана Спунера забил второй гол в ворота москвичей, но на 33-й минуте Александр Хохлачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Брэндон Козун с передачи Райана Спунера забросил третью шайбу. На 46-й минуте Роман Горбунов забил четвёртый гол. На 50-й минуте Александр Хохлачёв оформил дубль. Через 67 секунд Матвей Заседа сравнял счёт. Под занавес команды обменялись голами. Победную шайбу в серии буллитов забросил Шейн Принс.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 января в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Нефтехимик» 4 января примет «Спартак».