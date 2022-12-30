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«Спартак» отыгрался с 2:4 и одолел минское «Динамо» по буллитам, прервав серию поражений

«Спартак» отыгрался с 2:4 и одолел минское «Динамо» по буллитам, прервав серию поражений
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 6:5 (0:0, 2:2, 3:3, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
1:0 Зоркин (Соколов, Шинкевич) – 21:51 (5x5)   1:1 Локтионов (Хохлачёв, Принс) – 23:01 (5x5)   2:1 Душак (Спунер) – 28:34 (5x5)   2:2 Хохлачёв (Ручкин, Принс) – 32:00 (5x4)   3:2 Козун (Спунер) – 43:12 (5x4)   4:2 Горбунов (Шинкевич, Меркли) – 45:20 (5x5)   4:3 Хохлачёв (Квартальнов) – 49:29 (5x5)   4:4 Заседа (Ручкин) – 50:36 (5x5)   4:5 Старченко (Квартальнов, Цыплаков) – 56:14 (5x4)   5:5 Соколов (Лалонд) – 57:03 (5x5)   5:6 Принс – 65:00 (ПБ)

На 22-й минуте Никита Зоркин вывел минчан вперёд. Через 70 секунд Андрей Локтионов сравнял счёт. На 29-й минуте Джозеф Душак с передачи Райана Спунера забил второй гол в ворота москвичей, но на 33-й минуте Александр Хохлачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Брэндон Козун с передачи Райана Спунера забросил третью шайбу. На 46-й минуте Роман Горбунов забил четвёртый гол. На 50-й минуте Александр Хохлачёв оформил дубль. Через 67 секунд Матвей Заседа сравнял счёт. Под занавес команды обменялись голами. Победную шайбу в серии буллитов забросил Шейн Принс.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 января в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Нефтехимик» 4 января примет «Спартак».

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