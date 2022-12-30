Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» нанесло «Сочи» 16-е поражение подряд, Мичков забил гол

Московское «Динамо» нанесло «Сочи» 16-е поражение подряд, Мичков забил гол
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Петьков (Точицкий, Завгородний) – 00:42 (5x5)   1:1 Никонов (Ефремов) – 08:11 (5x5)   1:2 Буруянов (Рашевский, Менелл) – 17:44 (5x5)   2:2 Мичков (Морроу, Фёдоров) – 25:34 (6x5)   2:3 Буруянов (Миронов) – 32:33 (5x5)   2:4 Каблуков (Джиошвили) – 40:10 (5x5)   3:4 Фёдоров (Александров) – 58:48 (6x5)   3:5 Готовец – 59:24 (en)

На первой минуте Кирилл Петьков вывел южный клуб вперёд. На девятой минуте Андрей Никонов с передачи Владислава Ефремова сравнял счёт. На 18-й минуте Никита Буруянов вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Матвей Мичков при игре «шесть на пять» восстановил равенство в счёте. На 33-й минуте Никита Буруянов с передачи Андрея Миронова оформил дубль. На 41-й минуте Илья Каблуков после паса Максима Джиошвили забил четвёртый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». ЦСКА примет «Динамо». Оба матча состоятся 3 января.

Новость по теме
«Нефтехимик» нанёс «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022