Московское «Динамо» нанесло «Сочи» 16-е поражение подряд, Мичков забил гол

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

На первой минуте Кирилл Петьков вывел южный клуб вперёд. На девятой минуте Андрей Никонов с передачи Владислава Ефремова сравнял счёт. На 18-й минуте Никита Буруянов вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Матвей Мичков при игре «шесть на пять» восстановил равенство в счёте. На 33-й минуте Никита Буруянов с передачи Андрея Миронова оформил дубль. На 41-й минуте Илья Каблуков после паса Максима Джиошвили забил четвёртый гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». ЦСКА примет «Динамо». Оба матча состоятся 3 января.