Кузнецова перевели в звено Овечкина на тренировке «Вашингтона»

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Одним из значительнейших изменений стал перевод российского центрального нападающего Евгения Кузнецова в звено Александра Овечкина. Ранее партнёрами 37-летнего капитана были центрфорвард Дилан Строум и правый нападающий Конор Шири. Кузнецов занял место Строума, который отправился во второе звено. Кроме того, в тренировке принял участие защитник Мартин Фехервари, пропустивший уже 12 матчей из-за травмы.

Состав звеньев:

Овечкин — Кузнецов — Шири;

Милано — Строум — Манта;

Юханссон — Эллер — Обе-Кюбель;

Протас — Дауд — Хэтэуэй.



Густафссон — ван Римсдайк;

Орлов — Йенсен;

Фехервари — Ирвин.

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