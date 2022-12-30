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Кузнецова перевели в звено Овечкина на тренировке «Вашингтона»

Кузнецова перевели в звено Овечкина на тренировке «Вашингтона»
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Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Одним из значительнейших изменений стал перевод российского центрального нападающего Евгения Кузнецова в звено Александра Овечкина. Ранее партнёрами 37-летнего капитана были центрфорвард Дилан Строум и правый нападающий Конор Шири. Кузнецов занял место Строума, который отправился во второе звено. Кроме того, в тренировке принял участие защитник Мартин Фехервари, пропустивший уже 12 матчей из-за травмы.

Состав звеньев:

Овечкин — Кузнецов — Шири;
Милано — Строум — Манта;
Юханссон — Эллер — Обе-Кюбель;
Протас — Дауд — Хэтэуэй.

Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Фехервари — Ирвин.

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